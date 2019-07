Vy stuper på omdømmemåling

Det tidligere NSB-selskapet Vy stuper på en fersk omdømmemåling, viser en undersøkelse gjort av YouGov. – Vi tenker at dette er tidenes omdømmefall basert på et navneskifte, sier analysesjef Per Ståle Ekrol i YouGov til Kampanje.