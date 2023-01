Vurderer obligatorisk småbåtregister

Regjeringen vil utrede om det skal bli obligatorisk å registrere småbåter.

Det finnes anslagsvis en million fritidsbåter i Norge. Etter dagens regelverk skal båter med største lengde 15 meter eller mer registreres i Sjøfartsdirektoratets skipsregister.

– Vi ser at flere organisasjoner ønsker et obligatorisk småbåtregister. Det kan være gode grunner til å innføre det av hensyn til sjøsikkerhet og kriminalitetsbekjempelse. Forlatte fritidsbåter kan også være et miljøproblem, skriver fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

– Samtidig må vi vurdere om det er hensiktsmessig å utvide den obligatoriske registreringsplikten, eller om eksisterende obligatoriske og frivillige registre er nok.