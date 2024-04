Vurderer å sette opp «karbonstøvsugere» i Norge

Det sveitsiske selskapet Climeworks skal utrede etablering av anlegg for direkte karbonfangst fra luft- og -lagring (DAC+S) i Norge. Selskapet har fått 26 millioner kroner av Enova som en del av prosjektet «Forstudie karbonfangst 2030».

Climeworks' system fungerer som en støvsuger, Ved hjelp av store vifter med et spesielt filter, fanges CO₂ rett fra luften.

Senere varmes filteret opp, slik at den rene CO₂-gassen blir frigitt og kan pumpes flere hundre meter ned i bakken via lange slanger. CO₂ reagerer kjemisk med den metallholdige bergarten basalt og blir til stein.

Dermed blir CO₂ tatt ut av atmosfæren og kan ikke komme opp til overflaten igjen.

Norges tilgang til fornybar energi, kombinert med tilgjengelighet og potensial for CO₂-lagring, gjør det til et ideelt sted for en storskala DAC+S-satsing, skriver Climeworks i en pressemelding.

Norske myndigheter har lenge utredet hvordan man best kan støtte industriell karbonfjerning som ledd i å nå de nasjonale klimamålene.