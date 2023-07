Vulkanutbrudd nær Reykjavik

Vulkanen Litli-Hrútur startet mandag ettermiddag et utbrudd. Det melder den islandske kringkasteren RUV.

Vulkanforsker Kristín Elísa Guðmundsdóttir ved det meteorologiske instituttet sier at de klokken 18.40 norsk tid begynte å se røyk fra utbruddet.

Hun sier at så langt er det ikke mulig på overvåkingskamera at det strømmer magma ut fra vulkanen. Hun sier likevel at det er sannsynlig at det gjør det og venter at det veldig snart blir synlig.

Litli-Hrútur ligger ikke langt fra veien mellom hovedstaden Reykjavik og flyplassen Keflavik. Folk oppfordres til ikke å stoppe på veien for å se på utbruddet.