Vulkanutbrot på Island

Det har starta eit nytt vulkanutbrot på Island, melder den islandske kringkastaren RUV.

– Det er vanskeleg å seie kor stort utbrotet vil bli, seier naturfareekspert Benedikt Ófeigsson ved Islands meteorologiske institutt.

Laurdag blei det sendt ut varsel om evakuering av dei om lag 4000 innbyggarane i Grindavík. Dei hadde då frist til å forlate byen innan måndag kveld.

Innbyggarane i byen blei også evakuert i november etter fleire jordskjelv og opningar i jordskorpa. Like før jul starta eit utbrot like nord for byen.

Dette er det femte utbrotet på Reykjaneshalvøya sidan 2021.