Voldsom brann i bygning i Farsund

En brann i en bygning på Borhaug i Farsund er ute av kontroll, opplyser politiet i Agder. Ifølge operasjonsleder Knut Odde brenner det i en frittstående bygning som inneholder en restaurant og en leilighet. Eieren av leiligheten har opplyst at den står tom og er under rehabilitering.

Bygningen som brenner er nå overtent. Det er mye røyk på stedet og nødetatene vurderer å evakuere nabobygg på grunn av røyken.

En stund var det fare for at flammene skulle spre seg til en nærliggende bygning som inneholder et bilverksted. Den faren er nå avverget, sier Odde til NRK.

Odde forteller at brannen ble meldt av en tilfeldig forbipasserende ambulanse. Meldingen kom inn klokka 03.20.

Oppdatert kl. 04.24: Politiet melder om at flammene nå har avtatt. Brannvesenet har ikke vært inne i bygningen og sjekket, men de har ikke grunn til å tro at det er noen mennesker i bygningen. Politiet er på stedet og har startet arbeidet med å sikre spor og innhente opplysninger.