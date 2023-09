Voldshendelser i Bergen i forbindelse med markering

Vest politidistrikt melder klokken 12.52 om pågående voldshendelser i Bergens sentrum. En person er skadet.

Politiet har sperret av deler av Kong Oscars gate, i forbindelse med at Eritreisk forening i Hordaland skal markere begynnelsen av frigjøringskrigen mot Etiopia.



Det skal de gjøre ved feiring senere i kveld.

Den eritreiske foreningen i Bergen fryktet på forhånd at festen kunne ende i opptøyer, det skriver BT.

For bare en måned siden ble flere skadet under en protest mot en eritreisk festival i Sverige, som også anklages for å støtte regimet.

Politiet er på stedet med store ressurser. De skriver på X at de kan komme til å bruke tåregass for å spre involverte. De ber publikum om å holde seg unna.

I Israel pågår en lignende markering i dag, hvor minst 11 politifolk og over 30 demonstranter skal være skadet. Avisen Haaretz skriver at opptil 11 skuddsår blir behandlet.