Voldshendelse på Orstad i Klepp – mann til sykehus

En mann i 30-årene ble fraktet til sykehus etter å ha blitt utsatt for vold på Orstad i Klepp ved Jæren natt til fredag, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet fikk meldingen om en ordensforstyrrelse ved en dagligvarebutikknatt til fredag klokken 02:20 på Orstad.

– Politipatruljen som rykket ut påtraff en mann et stykke unna dagligvarebutikken som passet til beskrivelsen. Politiet fikk kontroll på mannen som ble oppfattet som aggressiv og beruset, forteller operasjonsleder Roger Litlatun i Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Like etter tok en mann kontakt med politiet som var på stedet, som fortalte at han var blitt utsatt for vold fra mannen som politiet hadde anholdt.

– Mannen, som er i 30-årene viste frem en stikkskade og ble fraktet med ambulanse til Stavanger universitetssjukehus for behandling av skaden, sier Litlatun.

Den mistenkte mannen som er i 20-årene, ble besluttet pågrepet og fraktet til arrest ved Stavanger politistasjon.

Etter det vi vet skal ikke mistenkte og fornærmede ikke kjenne hverandre fra før, forteller operasjonslederen.

Politiet har avhørt flere vitner på stedet.

Ifølge NTB, skal mannen ikke være alvorlig skadd.