Voldshendelse i Haugesund: To siktet for drapsforsøk

Politiet fikk natt til søndag melding om en alvorlig voldshendelse i Haugesund sentrum. Politiet rykket ut og to menn i 20-årene ble pågrepet. Disse er nå siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette, opplyser politiet i en pressemelding. Den fornærmede er sendt til sykehus med stikkskader. Alle de tre involverte er kjent for politiet fra før av.