Voldshendelse i Frognerparken

To personer skal være skadd etter en voldshendelse i Frognerparken i Oslo. Det opplyser operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NRK. Det skal ha blitt brukt et stikkvåpen. Politiet leter i området etter mulige gjerningspersoner. Ingen er så langt pågrepet.