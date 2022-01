Vinterbølga kan smitte 3–4 mill.

Folkehelseinstituttet anslår at vinterbølga kan kunne smitte 3–4 millionar menneske, skriv dei i den nye risikorapporten.

– Vi anslår basert på scenario frå modellering at vinterbølga vil kunne smitte tre-fire millionar menneske, der tolv-tretten tusen må på sjukehus. Jo lenger tiltak blir beholdt, jo lenger varer epidemien.

Nytten av tiltaka er å redusere bølgetoppen, men berre i liten grad å redusere talet smitta til saman, skriv FHI.

– På toppen av bølga i siste halvdel av februar eller første halvdel av mars kan det, avhengig av tiltaksnivå, bli 25 til 300 nye innleggingar og mellom 40.000 og 125.000 nye smitta per dag. Det kan bli 300 til 1000 samtidig inneliggande og under 175 samtidige pasientar på respirator.

Dei aller fleste koronatiltak kan no bli trappa gradvis ned over kort tid, utan at det gir betydeleg auka sjukdomsbyrde, meiner FHI.