Ville varsle om mulig smitte

Interne e-poster NRK har fått innsyn i viser at kommunelegene i Hadsel ville sende pressemelding om den mulige smitten om bord på MS «Roald Amundsen». I e-postene fremgår det blant annet at Hurtigruten skal ha ønsket å unngå at dette ble tatt med.