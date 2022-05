Ville gi KrF-ere «munnkurv» med hemmelig avtale

Folk som skulle slutte i KrF etter katastrofevalget, ble bedt om å skrive under på en hemmelig avtale som i praksis ga dem munnkurv.

Nå velger likevel flere tidligere ansatte å ta et oppgjør med avtalen som partiets generalsekretær Geir Morten Nilsen presenterte for dem i fjor høst. Sakens karakter gjør at ingen av dem ønsker å stå åpent fram.

Formuleringene skal ha blitt forelagt en rekke KrF-ere da de skulle slutte i partiorganisasjonen, får NRK bekreftet fra flere kilder.

NRK har sett et eksemplar av punktet i avtalen som heter «Taushetsplikt og andre plikter». Der heter det at «negativ omtale av hverandre skal ikke forekomme».

Partene skal heller ikke «lage, publisere eller kommunisere uttalelser eller meninger som er nedsettende» eller «inneholder kritisk omtale av den andre parten».