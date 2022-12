Vil utrede toprissystem for strøm

Går det an å innføre et system med én pris på strøm til innenlands bruk og én for eksportstrøm? Både SV og Sp vil utrede saken.

– Dette har vi foreslått i Stortinget allerede. Men til nå har vi møtt motstand hos regjeringspartiene. Derfor er det gledelig at de nå går inn for å utrede dette, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

På Dagsrevyen mandag ba Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad regjeringen om å utrede en toprismodell, der utenlandskablene utgjør et eget prisområde.

(NTB)