Vil ut med nye Tengs-opplysninger

Politiet får kritikk for å holde kortene for tett til brystet om hva mistankegrunnlaget mot den Tengs-siktede bygger på. Nå varsler de at det kan komme nyheter.

– Det er mulig vi kan gå ut med mer informasjon i slutten av uken, men vi vil avvente fengslingen, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt til NTB, og fortsetter:

– Vi håper å kunne gi litt mer substans i løpet av kort tid.

Politiet vil be om at den 50 år gamle mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, fengsles i fire nye uker når fengslingsperioden går ut fredag denne uken.

Fengslingsmøtet vil trolig holdes torsdag. Ifølge Soma kan det gå som en kontorforretning, altså at fengslingsmøtet ikke holdes ved at partene møter fysisk i retten.