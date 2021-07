Vil tilby 16- og 17-åringer vaksine

Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine så snart befolkningen over 18 år er fullvaksinert. Helseminister Bent Høie sier samtidig at en endelig beslutning ikke er tatt, fordi de ønsker mer kunnskap om effekt og bivrkninger før de vaksinerer personer under 18 år i Norge.