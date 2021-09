Vil sjekke siktet mot Espås-saken

Politiet vil sjekke Tengs-siktet opp mot drapet på Trude Espås i 1996.

Politiinspektør Yngve Skovly, som har holdt tak i Espås-saken for politiet i Møre og Romsdal, sier det sikkert ikke er grunn til å koble mannen til saken, men at de vil sjekke det ut.

Det var Sunnmørsposten som først omtalte saken.

– Når det tas en person og blir siktet i en sånn sak, så er det naturlig for oss, så lenge vi fortsatt har en ukjent gjerningsmann, å sjekke det ut, sier Skovly til NRK.

Han sier derimot at det foreløpig ikke er grunn til å tro at siktede var i området da Espås ble drept.

– Vi har ingen holdepunkter for at han var her da dette skjedde. Vi har mange navn i saken vår, men hans har aldri figurert, sier Skovly.

Advokaten til Espås, John Christian Elden, gikk tidligere i dag ut i VG og krevde at politiet sjekker den mulige koblingen mellom de to sakene.

Trude Espås ble funnet drept i Geiranger i 1996. Saken har vært uløst siden da.