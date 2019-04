Vil sikre varig vern av havområder

KrF har vedtatt at partiet vil sikre varig vern av havområdene mot oljeleting og petroleumsaktivitet utenfor LoVeSe, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak, samt sikre at det ikke åpnes for oljeleting i områder nordøst i Barentshavet.