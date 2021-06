Vil oppheve UDs reiseråd

FHI og Helsedirektoratet vil oppheve UDs reiseråd for EØS, Schengen og Storbritannia, skriver NTB fredag. Dette er det regjeringen som bestemmer.

De to organene anbefaler samtidig unntak fra karantenehotell for innreisende fra land i EØS, Schengen og Storbritannia, forutsatt at smittenivået i landet man kommer fra, ligger under 500 per 100.000 de siste to ukene.

I dag har Utenriksdepartementet på plass et globalt reiseråd om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Helsedirektoratet og FHI foreslår å erstatte dette med en fraråding av reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EØS, Schengen og Storbritannia.