Vil løslate Viggo Kristiansen

Statsadvokaten vil løslate Baneheia-dømte Viggo Kristiansen, melder VG. Det bekrefter statsadvokat Andreas Schei til avisen. Det betyr at Kristiansen mest sannsynlig vil bli løslatt om kort tid. Spørsmålet om løslatelse skal etter planen behandles i Høyesterett 17. juni.



Den eventuelle løslatelsen av Kristiansen skjer uavhengig av at Baneheia-saken skal gjenopptas. Kristiansen er dømt til 21 års forvaring.

– Vi fortsetter fremdeles etterforskningen, men tidsforløpet på denne er lengre enn det vi har sett for oss. Vi kan ikke si at risikovurderingen tilsier at han holdes fengslet slik saken nå ligger an, sier statsadvokaten til VG.