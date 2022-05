Vil ha grønne skipskorridorer i Norden

De nordiske klima- og miljøministrene har blitt enige om at landene skal samarbeide for å etablere grønne korridorer for utslippsfri skipsfart mellom havner i Norden. Det skriver Nordisk ministerråd i en pressemelding.

– Det eksisterer i dag en betydelig ferge- og skipstrafikk mellom de nordiske landene, sammen har vi ressurser og teknologi til å virkelig gå foran med et prosjekt som kan vise potensialet for grønn skipsfart til hele verden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.