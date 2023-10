Vil gjøre det lettere å få studielån til korte utdanninger

Regjeringen vil gjøre det lettere å få studielån til korte utdanninger.

– Vi må sikre at Norge har den kompetansen vi trenger for å møte framtidens utfordringer, og vi må sørge for at flest mulig kan ta utdanning. Vi må legge til rette for læring gjennom hele livet, uansett hvor i landet du bor og uavhengig av hva arbeidsgiveren din finansierer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utvikler Lånekassen derfor en ny ordning for lån til voksne som vil ta korte og fleksible utdanningstilbud mens de er i jobb.