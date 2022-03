Vil gi penger til Nobelinstituttet

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sier ja til å støtte Det norske Nobelinstitutt med en «betydelig sum». Hensikten er å sikre driften av instituttet.

Komiteens leder Peter Frølich (H) sier til NRK at det kan dreie seg om flere hundre millioner kroner. Tanken er at instituttet skal kunne leve av avkastningen fra et fond, og at dette skal være en engangsstøtte.

Direktør Olav Njølstad for Nobelinstituttet sa i sommer til Dagens Næringsliv at de er i pengekrise, og at Nobelkomiteens egenkapital er spist opp om noen år.