Vil gi akutt hjelp til frilansere

Regjeringen åpner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving. Finansminister Jan Tore Sanner skrev dette i et brev til Stortinget tirsdag ettermiddag, melder VG.