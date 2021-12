Vil gå raskere å få omikron bekreftet

Flere har kontaktet NRK fordi de har måttet vente lenge for å få svar på om de har omikron.

– Det vil gå fortere fremover, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Stoltenberg er svært bekymret for situasjonen, både for helsevesenet og for samfunnet generelt.