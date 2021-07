Vil forby konverteringsterapi

Et lovforslag om å forby konverteringsterapi

for skeive under 16 år, såkalt homoterapi, er akkurat sendt ut på høring.

Departementet foreslår et absolutt forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor barn, og at overtredelse av forbudet vil kunne medføre bøter og/eller fengelsstraff.

Departementet foreslår videre at det skal være straffbart å utføre konverteringsterapi overfor voksne dersom det gjøres uten samtykke.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier

konverteringsterapi fratar mennesker frihet og håper et forbud kan være på plass i 2022.

– Det mener vi ikke skal finne sted i Norge, det ønsker vi å forby og sender ut et konkret lovforslag på. Dersom man blir dømt for den type handlinger i fremtiden, så vil man risikere fengsel i opptil ett år, sier Raja til NRK.

Høringsfristen er 15. oktober 2021.