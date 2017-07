Vil fengsle Blå-siktet 24-åring

Mannen (24) som er siktet for drapsforsøk etter å ha skutt fire personer på utestedet Blå i Oslo natt til søndag, blir fremstilt for varetektsfengsling tirsdag. Det opplyser oslopolitiet til NTB. Mannen erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse.