Vil at lærere kan gripe inn fysisk

Regjeringen vil at ansatte i skolen skal kunne gripe inn fysisk for å hindre at elever forstyrrer undervisningen eller kommer med verbale angrep.

– Verbale angrep og trakassering kan være like alvorlig som fysisk vold, og det er viktig å beskytte elever og ansatte mot dette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i en pressemelding.

Hun sier lærerne også må ha mulighet til å hindre at noen få elever forstyrrer undervisningen så mye at den ikke kan gjennomføres.

Regjeringen sender nå et forslag til nye regler i opplæringsloven og privatskoleloven på høring.