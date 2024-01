Vil åpne 37 nye områder for oljeutvinning

Energidepartementet har i dag sendt forslag til utlysning av 37 nye tildelinger for utvinning av olje og gass på offentlig høring.

De årlige forhåndsdefinerte områdene (TFO) står sentralt i Norges strategi om å utvide sin olje og gassproduksjon.

TFO-området omfatter i dag størstedelen av Nordsjøen, Norskehavet og en stor del av Barentshavet sør. Forslaget til utvidelse omfatter 3 blokker i Norskehavet og 34 blokker i Barentshavet.

– Tilgang på nytt, attraktivt areal er en bærebjelke i regjeringens politikk for å utvikle næringen videre. Nå vil vi utvide TFO-området med 37 blokker nettopp for å legge til rette for videre utvikling, sier energiminister Terje Aasland.