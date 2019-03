Viking Sky slepes til Kristiansund

Ankerhåndteringsfartøyet «Normand Ranger» er på plass i Molde for å slepe cruiseskipet «Viking Sky» til Kristiansund. Det er ventet at slepet vil begynne tidlig onsdag morgen. Skipet har flere skader som skal utbedres på et verft i Kristiansund.