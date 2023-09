Video skal vise Kim Jong-un i Russland

Nord-Koreas leder Kim Jong-un skal ha kommet til Russland. På en video ser man Kim som trer ut av det skuddsikre toget han reiser med og blir tatt imot av russiske embetsmenn på et ikke navngitt sted. Videoen er ifølge nyhetsbyrået Reuters offentliggjort av en journalist i russisk statlig TV.

En annen video skal vise Kim i møte med den russiske ministeren for naturressurser. Det er også ventet Kim Jong-un skal treffe president Vladimir Putin for å diskutere salg av nordkoreanske våpen til Russland. I bytte ønsker Kim å kjøpe høyteknologiske produkter, skriver avisen The New York Times.

Det er første gang på fire år at Nord-Koreas leder har forlatt hjemlandet.