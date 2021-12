Vibeke Johannesen går av i Brann

Daglig leder i Brann går av, også resten av styret stiller plassene sine til disposisjon, melder klubben på sin egen hjemmeside.

«Styret og daglig leder Vibeke Johannesen i Sportsklubben Brann er etter en grundig evaluering og prosess blitt enige om at Johannesen går av som daglig leder som ledd i arbeidet med å gjenreise klubben etter en svært krevende sesong. Arbeidet med å konstituere daglig leder pågår. Styret i SK Brann stiller samtidig sine plasser til disposisjon, og vil innkalle til et ekstraordinært årsmøte så snart valgkomiteen har en innstilling til nytt styre klart.», står det i pressemeldingen.

– Etter en helhetlig vurdering av sesongen 2021 er vi blitt enige med Vibeke om at det er best for klubben om en ny daglig leder får jobben med å gjenreise klubben etter nedrykket til 1. divisjon, sier styreleder Siv Skard.