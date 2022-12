Vi spiser med kjøtt enn noen gang

Etter flere år med positive endringer i det norske kostholdet, har trenden snudd, viser Helsedirektoratets årlige rapport om utviklingen i norsk kosthold.

Nå forbruker nordmenn mer kjøtt enn noen gang. Fra 2020 til 2021 økte kjøttforbruket fra 74,7 kilo per person til 79,1 kilo per år. Samtidig har det vært en nedgang i fiskeforbruket over tid.

Det er synd, men en realitet. Vi skulle gjerne ha sett at flere valgte å bytte ut noe av det røde kjøttet med fisk og sjømat, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet