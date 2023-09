VG/E24: Sindre Finnes eide aksjer for over 100.000 kroner i minst 45 selskaper

Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes skal ha eid aksjer for over 100.000 kroner i minst 45 selskaper under Solbergs statsministerperiode. Det melder VG og E24 onsdag morgen.

Listen omfatter selskaper som blant annet Norsk Hydro, Nel, Kahoot, Yara, DNB, Equinor, Kongsberg Gruppen og Norwegian.