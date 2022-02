VG: Ubaydullah Hussain løslatt

Terrordømte Ubaydullah Hussain (36) er løslatt, skriver VG.

Det får avisen bekreftet av advokat John Christian Elden. Han er kritisk til behandlingen av Husseins søknad om prøveløslatelse.

– Det er en hårreisende lang behandlingstid i denne saken, der vedtaket egentlig er innlysende på løslatelse, sier Elden til VG.

Hussain fikk i desember avslag på søknad om prøveløslatelse, til tross for at fengselet hadde anbefalt dette. Avgjørelsen ble klaget inn til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), og tatt til følge.

KDI begrunnet ifølge VG omgjørelsen med at det ikke er avdekket kontakt med ekstremistisk miljø eller annen virksomhet som gir grunn til bekymring om nye straffbare forhold.

Hussein har sonet to tredeler av terrordommen på ni års fengsel for deltakelse i terrorgruppa IS.