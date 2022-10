VG: Tre russere ut av varetekt fredag

Tre av de fire russerne som ble varetektsfengslet og siktet for ulovlig fotografering i Nordland, blir løslatt fredag, skriver VG. Det er deres forsvarere som opplyser dette til avisen. Forsvarerne bekrefter dette også overfor NRK. De fire russerne ble pågrepet tirsdag forrige uke i Mosjøen, og siden varetektsfengslet for å ha tatt bilder av et sted med fotoforbud. Også den fjerde russeren vil trolig bli løslatt, mener hans forsvarer. Det er ikke kjent om siktelsen mot dem frafalles.