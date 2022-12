VG: Stans i avganger fra Gardermoen på grunn av snøværet

Rundt klokken 21.15 mandag kveld melder VG at Avinor har satt alle avganger fra Gardermoen midlertidig på vent.

– Vi regner med at det vil ta mellom tre kvarter til en time, frem til det verste snøværet er over, sier Erik Lødding, leder for samfunnskontakt i Avinor, til VG.

Lødding understreker at flyene fremdeles får landet på Gardermoen, men at det er avgangene som er midlertidig satt på vent.

Avinors nettsider viser at flere avganger og ankomster er forsinket med mange timer.