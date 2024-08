VG: Spionsiktet har sagt fra seg alle verv i Arbeiderpartiet

En spionsiktet nordmann som har vært under etterforskning av PST, har sagt fra seg alle verv i Arbeiderpartiet. Det sier Trine Lise Sundnes til VG.

– Jeg fikk en melding tirsdag fra vedkommende med beskjed om at han trakk seg fra alle verv i Arbeiderpartiet med umiddelbar virkning. Vi fikk beskjed om det etter at han kom ut av varetekt, sier hun til avisa.

Ap vil ikke kommentere om mannen fortsatt er medlem.

Mannen ble pågrepet på Gardermoen i juli og siktet for spionasje til fordel for Kina. Han har hele tiden nektet for anklagene.

Det ble tidlig kjent at han var medlem i Ap og at han blant annet hadde vært med på en studietur til Tyskland med sitt lokale partilag.

23. august ble det kjent at mannen er løslatt, men at siktelsen opprettholdes.