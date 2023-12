VG: Spionsiktet gjesteforsker innrømmer at han er fra Russland

Mannen, som var gjesteforsker ved UiT, ble pågrepet og siktet for spionasje av PST 24. oktober i fjor.

Selv har han sagt at han heter José Assis Giammaria og er brasilianer. PST mener at han egentlig heter Mikhail Valeriejvitsj Mikusjin, og at han var i Norge på oppdrag for den russiske etterretningstjenesten GRU.

Nå innrømmer han sin egentlige identitet, skriver VG. Ifølge PST ble Mikhusjin født i Russland og er 45 år.

– Han erkjenner navnet sitt. Men det hadde vi relativt gode beviser for uansett, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST til avisen.

PST sendte tidlig i etterforskningen brev til den russiske ambassaden for å avkrefte eller bekrefte mannens identitet. De har ikke fått svar, sier Hafsmoe.

Til VG uttaler ambassaden at de ikke har opplysninger som tilsier at den siktede mannen er russisk.

Mannen har vært i varetekt siden pågripelsen. Det var før et fengslingsmøte i Oslo tingrett 6. desember i år at russeren ble registrert med sitt virkelige navn for første gang.