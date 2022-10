VG: Skattekrav mot Enger Mehl frafalt

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har fått frafalt sitt skattekrav, skriver VG.

– Jeg har fått brev fra Skatteetaten om at de har henlagt kontrollsaken. De legger til grunn at jeg oppfylte vilkår om pendlerstatus, sier Enger Mehl til avisen onsdag.

Skatteetaten fattet onsdag vedtak om at 38 politikere har betalt for lite skatt. Justisministeren er altså ikke blant dem.

– Jeg tok selv kontakt med Skatteetaten om min pendlersituasjon allerede før de åpnet kontrollen. Etter at varselet om skattekrav kom tidligere i år, var jeg opptatt av å gi alle opplysninger de ba om. Jeg er nå glad for at alt er riktig og for å legge saken bak meg, sier Enger Mehl til VG.