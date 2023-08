VG: Siktet etter dødsulykke var fradømt førerkortet

Sjåføren som er siktet etter at en 15-åring omkom i en trafikkulykke på E18 i Oslo fredag kveld, hadde mistet førerkortet noen måneder tidligere, ifølge VG.

En dom fra mars i år viser at mannen i slutten av 20-årene hadde mistet førerkortet en periode etter at han i fjor høst kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med en personbil, skriver avisen.

Mannens advokat vil ikke uttale seg om hvorvidt han hadde førerkort da han kjørte bilen på fredag.

Den siktede mannen ble kjørt til sykehus med alvorlige skader etter ulykken, mens to 18-åringer ble lettere skadet.