VG: Person siktet for drapsforsøk etter at barn falt ut av vindu

Et barn på rundt ett år er alvorlig skadd etter å ha falt ut av et vindu i et hus på Nesodden. En person vil få status som siktet, opplyser politiet til TV2.

– Et barn på rundt ett år er sendt til sykehus med alvorlig, mulig kritiske skader etter å ha havnet ut av et vindu. Vi fikk melding kl. 15.03 fra AMK om en uavklart situasjon og er der med flere enheter, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Marstad.

– Vi går inn i dette med åpent syn og ser på flere muligheter på hvordan dette har skjedd. Vi kan foreløpig ikke si om dette er en kriminell handling eller en ulykke, men vi skal gjøre et grundig arbeid, avslutter operasjonslederen med.

Nesodden kommune sitt kriseteam er involvert etter hendelsen.