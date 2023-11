VG: Person pågrepet og mistenkt for drap i Porsgrunn

En kvinne er natt til mandag pågrepet og mistenkt for drap i Porsgrunn i Telemark.

Det opplyser politiinspektør Magnar Pedersen i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Han opplyser at politiet fikk melding om saken kort tid etter midnatt.

RETTELSE: Politiet meldte først at det var en mann som var pågrepet og mistenkt for drapet. Politiet har i formiddag endret til at det er en kvinne som er siktet for drapet.