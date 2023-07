VG: Pågrepet under politiskyting løslatt

Personen som ble pågrepet under aksjonen hvor politiet ved et uhell løsnet skudd, er i dag løslatt.

– Jeg har vært i kontakt med min klient, som er løslatt. På generelt grunnlag kan jeg si at når politiet ikke har tilstrekkelig skyldgrunnlag for pågripelse, er det riktig å løslate. Det sier den pågrepnes forsvarer Arild Humlen til VG.

Han sier til VG at de nå jobber for å se hva som skjedde under politiaksjonen på Grønland i Oslo, som førte til at politiet skjøt og skadet en ung mann.

– Vi arbeider med å se om det foreligger nok grunnlag for en slik aksjon, og om de handlingene som utløste skyteeepisoden står i samsvar med situasjonen som forelå. Hvis det ikke er det, kan man stille seg spørsmålet hvordan dette kunne ha skjedd, sier Humlen.