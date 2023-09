VG: Nytt bevis i Orderud-attentatforsøk

Politiet har fått nye DNA-treff på teipbiter. Det bekrefter statsadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo statsadvokatembeter overfor VG.

I 25 år har attentatforsøket mot Anne Orderud Paust i juli 1998 vært en gåte.

– Gjenopptakelseskommisjonen har gjennomført en omfattende gjennomgang av beslag i saken, og fått gjennomført nye DNA-undersøkelser av dette materialet. Resultatene er nå kommet, og det viser seg at Kristin Kirkemos DNA er funnet på noen tapebiter som var brukt til å feste en dynamitt-gubbe under bilen på Anne Orderud Paust, sier statsadvokat Sturla Henriksbø til VG.

Statsadvokaten mener DNA-funnet styrker påtalemyndighetens teori om at Kristin Kirkemo var med og utførte attentatforsøket på Anne Orderud Paust. Kirkemo var tiltalt for forholdene og ble først dømt for dette i tingretten – men frikjent i lagmannsretten.

Året etter ble Anne Orderud Paust og foreldrene Kristian Magnus og Marie Orderud skutt og drept på Orderud gård i Sørum i daværende Akershus.