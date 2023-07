VG: Moxnes ga ikke brillene til vekteren med en gang

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til VG at han ikke ga fra seg solbrillene han hadde stjålet med en gang han ble konfrontert av en vekter.

Moxnes sa på en pressekonferanse tidligere lørdag at han fant frem brillene og ga dem til vekteren med en gang han ble konfrontert med dem.

VG skriver at de har opplysninger om at det ikke stemte. Etter å ha blitt konfrontert av VG med de nye opplysningene, endret Moxnes forklaring.

– Jeg tror han fikk dem mens vi gikk opp en trapp til et rom, før jeg ble med bort til butikken og betalte for dem. Det kan være at han fikk dem inne på rommet, der var jeg bare et par minutter før jeg gikk og betalte for dem, sier Moxnes nå.

Ifølge NRKs opplysninger nektet Moxnes først at han hadde briller på seg. Da skal han ha blitt tatt med bort fra stedet av en vekter. Etter det ga Moxnes brillene fra seg, og betalte senere for dem.