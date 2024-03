VG: Mann pågrepet i Sverige for Tøyen-skytingen

En mann ble skutt ble alvorlig skadet i skytingen. Mannen skal ha blitt skutt i benet.

Klokken 22.00 melder politiet til VG at en siktet mann er pågrepet i Sverige. Politiet har sagt at en person var siktet, og at de jobbet med å få dialog med vedkommende.

Nå jobber oslopolitiet med å få mannen utlevert.

Politiinspektør Grete Metlid sier til VG at hun ikke utelukker flere pågripelser.