VG: Krigsfotograf Harald Henden er død

Det bekrefter ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro.

– Harald døde stille og fredelig på Diakonhjemmet sykehus i dag klokken 11 med sin gode venn Morten Rostrup fra Leger Uten Grenser ved sin side.

Rostrup har også bekreftet dødsfallet på Hendens egen Facebook-side. Her skriver han at han er dypt takknemlig for tiden de fikk sammen.

– Norge har mistet en av sine beste fotojournalister.

Den prisbelønte fotografen ble 63 år gammel. Han ble diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen med spredning til leveren i fjor høst, kort tid etter sin siste reportasjereise til Israel.

Rostrup skriver at Henden var glad for all støtte og anerkjennelse han har mottatt, spesielt den siste tiden.

– Jeg vet at det han sto for og det han har gjort vil levere videre.