VG: Håper på gjenopning i mai

Helsedirektør Bjørn Guldvog seier til VG at dei håper å kunne starte første trinn av gjenopninga i siste halvdel av mai. Men alt avhenger av smittesituasjonen, talet på vaksinerte og nye virusvariantar, skriv avisa. Det er opp til regjeringa å avgjere kva grupper som skal prioriterast i gjenopninga. Regjeringa har frå før sagt at born, unge og arbeidslivet er prioriterte grupper. Men Guldvog presiserer at dersom ikkje smittetala går ned, og vaksinetala opp, så er det vanskeleg å opne samfunnet att.