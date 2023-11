VG: Foreldrene til Birgitte Tengs` fetter får dekket advokat likevel

Etter at fetteren til Birgitte Tengs ble kvitt erstatningsdommen han har hatt hengende over seg i mange år, har familien kjempet for å få oppreisning og erstatning.

Etter først å ha fått avslag på søknaden om fri rettshjelp, har Statsforvalteren nå snudd, skriver VG.

Det betyr at foreldrene til Birgitte Tengs’ fetter likevel kan søke erstatning etter å ha støttet sønnen gjennom alle årene han levde med den feilaktige dommen

Årsaken til at fetterens familie ikke fikk fri rettshjelp i første omgang var at de hadde for høy inntekt. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er 540.000 kroner.